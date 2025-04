Alluvione 2022 in arrivo 10 milioni per interventi a Cantiano PU

interventi di sistemazione e ripristino delle reti fognarie e idriche nei Comuni di Cantiano, Frontone, Pergola e Serra Sant'Abbondio, duramente colpiti dall'Alluvione del 2022. L'investimento complessivo previsto è di circa 10 milioni di euro, finanziati dal Commissario straordinario grazie ai fondi stanziati dal Governo nazionale e inserito nel Piano delle opere strutturali dell'ordinanza 1011. Il soggetto attuatore, ATO 1, ha già individuato le ditte incaricate e i cantieri partiranno entro il mese di maggio.Il commissario Alluvione 2022"Questi interventi – spiega il presidente della Regione Marche e commissario per l'Alluvione Francesco Acquaroli – rappresentano passi concreti verso il ripristino dei territori colpiti dall'Alluvione e la messa in sicurezza delle nostre comunità.

