Blade | Un concept art mostra Mahershala Ali nei panni dell'anti-eroe Marvel

La produzione del film dedicato all’anti-è al momento ferma ai box, ma a quanto pare uno primo sguardo aAli in costume sembra una cosa possibile.No, non si tratta di foto dal set o scatti rubati, ma semplicemente di unart realizzato da Justin Kim, artista che ha lavorato alla terza stagione della serie animata What If ..? e che sta attivamente lavorando allo spin-off “Zombies“. Nel particolare, l’artista ha diffuso via Instagram alcuniart che offrono uno sguardo aldiAli, re-immaginandolo come nuovo Moon Knight.“Per il mio post finale “What if.?”, ho avuto il privilegio di disegnarecome Moon Knight“, ha scritto Kim nel post su Instagram . “Il mio obiettivo era utilizzare gli involucri di Moon Knight per creare forme affilate e far sembrare che potesse estrarre una lama da qualsiasi parte del corpo.