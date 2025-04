Referendum 2025 Landini L’8 e 9 giugno sarà come diventare tutti parlamentari

Landini al termine dell’incontro con il M5S nella loro sede di Via di Campo Marzio a Roma. “Abbiamo naturalmente considerato questo un punto particolarmente importante e per quello che ci riguarda abbiamo chiesto anche al M5S di fare le pressioni dovute sia nei confronti della Rai sia nei confronti di tutti gli organi di informazione perché sia svolto fino in fondo il lavoro di servizio pubblico” aggiunge il sindacalista. “Il Referendum è uno strumento che permette al singolo cittadino di poter decidere direttamente. Il voto con il Referendum non è un voto di delega a qualcuno, il Referendum è uno strumento che permette a te cittadino o cittadina di decidere direttamente. Lapresse.it - Referendum 2025, Landini: “L’8 e 9 giugno sarà come diventare tutti parlamentari” Leggi su Lapresse.it (LaPresse) – “Abbiamo appena incontrato il Movimento 5 Stelle che ha dichiarato la loro volontà e il loro impegno a fare la campagna elettorale e a lavorare per invitare le persone a partecipare al voto” così il segretario generale Cgil Maurizioal termine dell’incontro con il M5S nella loro sede di Via di Campo Marzio a Roma. “Abbiamo naturalmente considerato questo un punto particolarmente importante e per quello che ci riguarda abbiamo chiesto anche al M5S di fare le pressioni dovute sia nei confronti della Rai sia nei confronti digli organi di informazione perché sia svolto fino in fondo il lavoro di servizio pubblico” aggiunge il sindacalista. “Ilè uno strumento che permette al singolo cittadino di poter decidere direttamente. Il voto con ilnon è un voto di delega a qualcuno, ilè uno strumento che permette a te cittadino o cittadina di decidere direttamente.

Referendum, l'appello di Maurizio Landini: 8 e 9 giugno votate Sì, votate per il cambiamento. Referendum 2025, Landini: “L’8 e 9 giugno sarà come diventare tutti parlamentari”. Referendum 8-9 giugno, Landini incontra Schlein, Conte e Avs “Cinque Sì per cancellare leggi sbagliate”, CGIL contro Governo | Video. I referendum impossibili di Landini (e Schlein), anche Renzi dà una mano. Tesseramento, referendum, Futura 2025: la conferenza stampa di Landini e Giove. Referendum, Landini: casa per casa, quartiere per quartiere, sabato 12 aprile parte formalmente la campagna elettorale. Ne parlano su altre fonti

Riporta stream24.ilsole24ore.com: Referendum 2025, Landini: “L’8 e 9 giugno sarà come diventare tutti parlamentari” - (LaPresse) - “Abbiamo appena incontrato il Movimento 5 Stelle che ha dichiarato la loro volontà e il loro impegno a fare la campagna elettorale e ...

Secondo la7.it: Landini: “Al referendum non si vota per un partito, ma per sé stessi e per il lavoro” - Referendum sul lavoro, Landini: “Non si vota per i partiti, ma per sé stessi come lavoratori”. L’appello del leader CGIL per il quorum.

msn.com comunica: Referendum, Landini: "Chiediamo 5 sì, il giorno dopo diritti per milioni di persone" - "Sono cinque i referendum e noi chiediamo di votare cinque sì".