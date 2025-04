Tvzap.it - Moto contro auto, lo schianto è terribile: muore il medico italiano

Un tragico incidente ha segnato il pomeriggio di questo lunedì 14 aprile sull’strada A29, in provincia di Trapani. L’impatto tra unae un’, avvenuto nei pressi dello svincolo di Dattilo, ha causato la morte di dueciclisti originari di Giarre, nel catanese. Cosa è accaduto. (.)Leggi anche: Sebastiano Visintin indagato, il messaggio a “Ore 14”: cosa rivelaLeggi anche: Grave lutto per il politicola figlia di soli 5 anni: come è successoIncidente fatale sull’A29: due vittime di GiarreSecondo le prime ricostruzioni, i due viaggiavano insieme su unache è stata gravemente danneggiata nello sfrontale con l’. Alla guida della vettura si trovava un uomo di 39 anni della provincia di Palermo, le cui condizioni non sono state divulgate.