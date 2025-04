Bonus anziani 2025 da 850 euro quando fare domanda per l’assistenza domiciliare

2025, o “Bonus anziani”, il contributo mensile da 850 euro pensato per gli over 80 non autosufficienti e con un reddito molto basso. Si tratta di un sostegno economico destinato a chi ha bisogno di assistenza domiciliare continuativa e rientra in condizioni di grave fragilità. Le informazioni su quali sono i requisiti ed entro quando fare domanda.I requisiti per accedere al Bonus anzianianziani (Getty Images).Secondo quanto anticipato dall’Inps con la circolare n. 949 del 18 marzo 2025, per accedere al Bonus bisogna avere:almeno 80 anniindennità di accompagnamento già attivaIsee sociosanitario inferiore a 6 mila euroriconoscimento di bisogno assistenziale gravissimo da parte della commissione medica Inps.quando e come presentare domandaIl Bonus anziani 2025 viene erogato dal mese in cui si presenta la domanda, e prosegue mensilmente fino al 31 dicembre 2026, data che segna la fine del periodo di sperimentazione. Lettera43.it - Bonus anziani 2025 da 850 euro, quando fare domanda per l’assistenza domiciliare Leggi su Lettera43.it Sta per partire la Prestazione universale, o “”, il contributo mensile da 850pensato per gli over 80 non autosufficienti e con un reddito molto basso. Si tratta di un sostegno economico destinato a chi ha bisogno di assistenzacontinuativa e rientra in condizioni di grave fragilità. Le informazioni su quali sono i requisiti ed entro.I requisiti per accedere al(Getty Images).Secondo quanto anticipato dall’Inps con la circolare n. 949 del 18 marzo, per accedere albisogna avere:almeno 80 anniindennità di accompagnamento già attivaIsee sociosanitario inferiore a 6 milariconoscimento di bisogno assistenziale gravissimo da parte della commissione medica Inps.e come presentareIlviene erogato dal mese in cui si presenta la, e prosegue mensilmente fino al 31 dicembre 2026, data che segna la fine del periodo di sperimentazione.

