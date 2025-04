Ucraina la primavera banco di prova per il sostegno europeo

L'attacco russo della Domenica delle Palme a Sumy ha mostrato diverse problematiche legate alla capacità di resistenza dell'Ucraina contro la guerra d'aggressione del Paese limitrofo, ma anche alle possibilità di giungere prima o poi a una qualche forma di tregua. L'uccisione di 35 persone da parte di un missile Iskander lanciato dai russi ha suscitato dibattito: per Kiev si è trattato di un gesto deliberato, per Mosca l'obiettivo era un meeting di ufficiali. La certezza sono decine di morti e una percepita vulnerabilità dell'Ucraina mentre si prepara una primavera all'insegna dell'offensiva per i russi. E a esser messa alla prova sarà anche l'effettiva volontà dell'Europa di continuare a sostenere Kiev nel pieno del quarto anno di guerra.Fino a poche settimane fa, i Paesi europei subivano il negoziato diretto russo-americano ma sostanzialmente agivano in un quadro che sembrava plasmato da Washington e Mosca, ipotizzando le "forze di rassicurazione" contro future aggressioni dopo un armistizio mediato da Donald Trump e Vladimir Putin.

