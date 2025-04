Uomini e Donne anticipazioni Gianmarco in grande difficoltà baci ritorni e sfuriate

Gianmarco Steri si è infiammato ancora una volta durante la registrazione del 14 aprile 2025 di Uomini e Donne. Tra scontri accesi, ritorni inaspettati e corteggiatrici sempre più agguerrite, il giovane tronista romano si è trovato a dover gestire una puntata ad alta tensione. Cristina, Nadia e Francesca sono le protagoniste di una nuova fase ricca di emozioni e colpi di scena. Scopriamo cosa è emerso grazie alle anticipazioni fornite da Gemma Palagi.Uomini e Donne anticipazioni: Cristina lascia lo studio dopo il gesto di GianmarcoCristina Ferrara si è presentata in studio ma, dopo aver appreso che Gianmarco era andato a riprendere Nadia Di Diodato, ha deciso di lasciare lo studio. Un gesto forte, dovuto anche alla delusione per quanto accaduto nella precedente registrazione, quando il tronista non l’aveva nemmeno fatta entrare. Anticipazionitv.it - Uomini e Donne anticipazioni, Gianmarco in grande difficoltà: baci, ritorni e sfuriate Leggi su Anticipazionitv.it Il trono diSteri si è infiammato ancora una volta durante la registrazione del 14 aprile 2025 di. Tra scontri accesi,inaspettati e corteggiatrici sempre più agguerrite, il giovane tronista romano si è trovato a dover gestire una puntata ad alta tensione. Cristina, Nadia e Francesca sono le protagoniste di una nuova fase ricca di emozioni e colpi di scena. Scopriamo cosa è emerso grazie allefornite da Gemma Palagi.: Cristina lascia lo studio dopo il gesto diCristina Ferrara si è presentata in studio ma, dopo aver appreso cheera andato a riprendere Nadia Di Diodato, ha deciso di lasciare lo studio. Un gesto forte, dovuto anche alla delusione per quanto accaduto nella precedente registrazione, quando il tronista non l’aveva nemmeno fatta entrare.

Uomini e Donne anticipazioni, Gianmarco: "non sono pronto alla scelta", Isabella dice addio a Diego. Anticipazioni Uomini e Donne: Gianmarco Steri turbato dall'assenza di Nadia, lascia lo studio per andare sotto casa sua. Uomini e Donne, anticipazioni: Gianmarco Steri lascia lo studio. Cosa succede. Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 14 al 18 aprile 2025: rissa nel trono over, Gianmarco bacia ancora Nadia. Uomini e Donne: anticipazioni lunedì 14 aprile! Gianmarco bacia di nuovo Nadia. Gianmarco: Oggi non mi va… - Uomini e donne Clip |. Ne parlano su altre fonti

Si apprende da libero.it: Uomini e Donne, anticipazioni: Gianmarco Steri lascia lo studio. Cosa succede - Colpo di scena nel percorso del tronista al noto dating show pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi: ecco nel dettaglio cosa sta accadendo.

fanpage.it riferisce: Anticipazioni Uomini e Donne: Gianmarco Steri turbato dall’assenza di Nadia, lascia lo studio per andare sotto casa sua - Ultimo, non per importanza, il trono di Tina: è stata mandata in onda un'altra sua esterna con Cosimo Dadorante. La donna, vestita da contadina, è andata in montagna con il suo pretendente, che in ...

Come scrive comingsoon.it: Uomini e Donne, anticipazioni, Gianmarco rincorre Nadia ma rimanda la sua scelta - Ieri, domenica 13 aprile 2025, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5.