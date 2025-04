Trump Kiev L errore è stato lasciare che la guerra iniziasse E attacca Biden Zelensky Fermare Putin o sarà un conflitto mondiale

Ucraina, Trump: “Guerra con Russia di Biden non mia, va fermata”. LIVE.

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Trump: “Biden, Zelensky e Putin da condannare”.

Trump: "Un errore l'attacco russo a Sumy". La replica di Mosca: "Kiev usa i civili come scudi umani".

Trump: "Biden e Zelensky hanno permesso che questa farsa iniziasse" - UE, esce il 6 maggio la tabella di marcia di stop alle importazioni del gas russo entro il 2027.

Trump accusa nuovamente Kiev per l'invasione russa.

Trump accusa nuovamente Kiev per l'invasione russa: "Presto alcune proposte per fermare la guerra in Ucraina".