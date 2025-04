Caso scommesse Fagioli Tante umiliazioni ma ho pagato Ora chiedo rispetto

Fagioli ha detto basta. La gogna mediatica di questi giorni ha fatto male. A lui e non solo. Le intercettazioni telefoniche uscite si riferiscono al passato e questo è un aspetto che non può e non deve essere trascurato. Un passato con il quale il giocatore ha già fatto i conti a livello sportivo. Sette mesi di squalifica oltre a una lunga serie di incontri per sensibilizzare i giovani sul tema della ludopatia. Una malattia. Certo, il procedimento penale va avanti. Se sarà condannato per aver commesso qualche reato pagherà, come è giusto che sia. Ma la giornata di oggi (dopo una prova opaca ieri contro il Parma) è quella di una presa di posizione netta e consapevole. Di seguito la lunga letterà pubblicata da Fagioli sui propri canali social. "Ho pagato il mio debito con la giustizia. Sport.quotidiano.net - Caso scommesse, Fagioli: "Tante umiliazioni, ma ho pagato. Ora chiedo rispetto" Leggi su Sport.quotidiano.net Firenze, 14 aprile 2025 - Nicolòha detto basta. La gogna mediatica di questi giorni ha fatto male. A lui e non solo. Le intercettazioni telefoniche uscite si riferiscono al passato e questo è un aspetto che non può e non deve essere trascurato. Un passato con il quale il giocatore ha già fatto i conti a livello sportivo. Sette mesi di squalifica oltre a una lunga serie di incontri per sensibilizzare i giovani sul tema della ludopatia. Una malattia. Certo, il procedimento penale va avanti. Se sarà condannato per aver commesso qualche reato pagherà, come è giusto che sia. Ma la giornata di oggi (dopo una prova opaca ieri contro il Parma) è quella di una presa di posizione netta e consapevole. Di seguito la lunga letterà pubblicata dasui propri canali social. "Hoil mio debito con la giustizia.

