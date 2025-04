Rompipallone.it - Juventus, il primo affare è già UFFICIALE: colpo in Serie A

di calciomercato in porto per la, l’ufficialità è appena arrivata: il verdetto fa sorridere i bianconeriLasi mette alle spalle un weekend decisamente positivo, in cui ritrova il quarto posto in classifica, grazie alla vittoria sul Lecce e alla contemporanea sconfitta del Bologna contro l’Atalanta. Il pari nel derby tra Lazio e Roma, poi, permette di scavare un po’ di distanza con entrambe le compagini capitoline. La missione Champions diventa quanto mai possibile.In campo, i bianconeri non incantano esattamente, ma per lo meno sembrano aver ritrovato la giusta compattezza e quadratura. Merito di Igor Tudor, che ha dato alla squadra certezze diverse. Non è un caso, che per l’allenatore croato, improvvisamente, si inizi a parlare di conferma per la prossima stagione, sebbene la Juve si sia lasciata la possibilità di decidere unilateralmente in merito.