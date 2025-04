Caos al esterno di una nota discoteca blocca il traffico e aggredisce i poliziotti

Napolitoday.it - Caos all'esterno di una nota discoteca: blocca il traffico e aggredisce i poliziotti

Leggi su Napolitoday.it

Ieri notte la polizia ha tratto in arresto un 24enne ucraino per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, gli agenti del Commissariato Bagnoli, durante i servizi di controllo del territorio, nel transitare in via Coroglio nei pressi di una, hanno proceduto al.