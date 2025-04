Seconda Categoria Campane a festa sulla Santa Casa il Loreto è promosso in Prima Categoria

Prima Categoria dopo due stagioni: numeri e protagonisti della vittoria. I complimenti dell’amministrazione comunale del sindaco Pieroni Loreto, 14 aprile 2025 – Dopo due stagioni il Loreto torna in Prima Categoria. Sabato scorso i ragazzi di mister Giordano Bernabei, infatti, battendo 3-0 il Piano San Lazzaro hanno vinto il girone D di Seconda Categoria con due giornate d’anticipo, visto il vantaggio di 7 punti sull’Agugliano Polverigi secondo.Dall’inferno al paradiso e ritorno per il LoretoDopo le due retrocessioni di fila dalla Promozione alla Seconda Categoria tra il 2021 e il 2023, i lauretani nella passata annata erano arrivati al terzo posto nel girone D, perdendo la finale play-off contro l’Osimo 2011. Questo periodo buio segue l’epoca d’oro in cui il Loreto ha giocato tre stagioni in Eccellenza e 4 in Promozione tra il 2015 e il 2021: bisognava invertire di nuovo la rotta al più presto. .com - Seconda Categoria / Campane a festa sulla Santa Casa: il Loreto è promosso in Prima Categoria Leggi su .com Con il 3-0 al Piano San Lazzaro la squadra di Bernabei torna indopo due stagioni: numeri e protagonisti della vittoria. I complimenti dell’amministrazione comunale del sindaco Pieroni, 14 aprile 2025 – Dopo due stagioni iltorna in. Sabato scorso i ragazzi di mister Giordano Bernabei, infatti, battendo 3-0 il Piano San Lazzaro hanno vinto il girone D dicon due giornate d’anticipo, visto il vantaggio di 7 punti sull’Agugliano Polverigi secondo.Dall’inferno al paradiso e ritorno per ilDopo le due retrocessioni di fila dalla Promozione allatra il 2021 e il 2023, i lauretani nella passata annata erano arrivati al terzo posto nel girone D, perdendo la finale play-off contro l’Osimo 2011. Questo periodo buio segue l’epoca d’oro in cui ilha giocato tre stagioni in Eccellenza e 4 in Promozione tra il 2015 e il 2021: bisognava invertire di nuovo la rotta al più presto.

Seconda Categoria / Campane a festa sulla Santa Casa: il Loreto è promosso in Prima Categoria. Calcio Serie D / Samb, per ora puoi stare tranquilla. Prima Categoria G 2024/25, la Top11 di : i migliori giocatori della stagione. Prima Categoria E 2024/25, la Top11 di : I migliori giocatori della stagione. Campanone di Gubbio: il suono delle campane diventa patrimonio immateriale UNESCO. Padel, Scudetto Serie C: al via le fasi nazionali con tre squadre campane. Ne parlano su altre fonti

Secondo msn.com: Prima e Seconda Categoria. L’Aurora fa festa con Pieroni . Espugnato il Buti di Santa Croce - Fine settimana avaro di soddisfazioni per le formazioni del circondario impegnate nei campionati di Prima e Seconda Categoria. Nei sei incontri andati in scena è infatti arrivata soltanto una ...

Scrive luccaindiretta.it: Festa New Team: è matematicamente promosso in Seconda Categoria - Anche se arrivasse secondo ha un margine di vantaggio che non farebbe disputare i playoff. Anche Vorno a un passo dalla promozione Terza Categoria, primo verdetto: il New Team è promosso in Seconda ...

Nota di radiogold.it: Cassine in festa: i grigioblu tornano in Seconda Categoria - CASSINE – Al Cassine è bastato un solo anno per prendersi la rivincita. Dopo la retrocessione in Terza Categoria della scorsa stagione, i grigio-blu hanno vissuto una stagione impeccabile ...