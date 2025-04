Usa cittadino venezuelano inseguito e arrestato in tribunale New Hampshire

cittadino venezuelano all’interno di un tribunale del New Hampshire poco dopo il suo arrivo per l’udienza in tribunale. Arnuel S. Marquez Colmenarez era arrivato per un’udienza quando, come mostrano le immagini, due agenti federali in borghese hanno cercato di afferrarlo mentre usciva da un ascensore, innescando un inseguimento che si è concluso quando lo hanno placcato. Un agente nella concitazione è caduto sui piedi di un uomo che camminava con un bastone e lo ha sbattuto violentemente a terra. Lapresse.it - Usa, cittadino venezuelano inseguito e arrestato in tribunale New Hampshire Leggi su Lapresse.it (LaPresse) I filmati di sorveglianza hanno catturato il drammatico arresto di unall’interno di undel Newpoco dopo il suo arrivo per l’udienza in. Arnuel S. Marquez Colmenarez era arrivato per un’udienza quando, come mostrano le immagini, due agenti federali in borghese hanno cercato di afferrarlo mentre usciva da un ascensore, innescando un inseguimento che si è concluso quando lo hanno placcato. Un agente nella concitazione è caduto sui piedi di un uomo che camminava con un bastone e lo ha sbattuto violentemente a terra.

