Ilveggente.it - Pronostico Borussia Dortmund-Barcellona: stavolta ci riusciranno

Leggi su Ilveggente.it

è un match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni,.Ilalla fine ha fatto quel che ha potuto ma mercoledì scorso a Montjuic, contro un Barça in versione deluxe, limitare i danni è stato praticamente impossibile. I blaugrana, in un momento di forma strepitosa, hanno praticamente chiuso ogni discorso relativo alla qualificazione già in Catalogna, stravincendo 4-0 l’andata e prenotando il pass per le semifinali di Champions League. Raphinha, doppietta di Lewandowski – sempre scatenato il polacco contro la sua ex squadra – e Yamal: è andato in gol tutto il tridente d’attacco in una gara dominata, in cui i gialloneri, a dispetto degli xG attesi (1,45), non sono neppure riusciti a segnare il cosiddetto gol della bandiera.