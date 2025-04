Internews24.com - Stankovic Inter, il serbo convince il Lucerna: la società nerazzurra ci pensa

Leggi su Internews24.com

di Redazione, il figlio d’arte, centrocampista classe 2005 incanta il: che farà la? Aleksandar Stankovi?, il talentuoso centrocampista classe 2005 di proprietà dell’e attualmente in prestito al, continua a impressionare con le sue prestazioni. L’ottimo rendimento con la squadra Svizzera ha portato a riflessioni sulla sua futura collocazione, mentre il figlio d’arte sta cementando il suo status di giovane promessa del calcio. Lameneghina è ben consapevole del potenziale di Stankovi? e non ha intenzione di lasciarlo andare facilmente.Secondo quanto riportato da Daniele Mari sul suo profilo X, ilè molto soddisfatto di Aleksandar. Gli svizzeri hanno un diritto di riscatto fissato a 1,5 mln ma l’ha la recompra per mantenere il controllo sul giocatore.