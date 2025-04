Strage Sumy Conte Attacco ignobile ma no a doppia morale rispetto ai morti di Gaza

Sumy è una Strage orrenda, un Attacco assolutamente indegno che calpesta il diritto internazionale e umanitario. La condanniamo con la più ferma convinzione. Sicuramente però quello che ci sorprende è che tutte queste dichiarazioni che si affollano e fanno la contabilità dei morti, perché ci sono dei civili e lo ricordo anche due bambini tra i morti, non considerano invece gli oltre 50.000 morti a Gaza”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sull’Attacco dell’esercito russo sui civili della città ucraina di Sumy, al termine dell’incontro con il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Lapresse.it - Strage Sumy, Conte: “Attacco ignobile ma no a doppia morale rispetto ai morti di Gaza” Leggi su Lapresse.it (LaPresse) “Quella diè unaorrenda, unassolutamente indegno che calpesta il diritto internazionale e umanitario. La condanniamo con la più ferma convinzione. Sicuramente però quello che ci sorprende è che tutte queste dichiarazioni che si affollano e fanno la contabilità dei, perché ci sono dei civili e lo ricordo anche due bambini tra i, non considerano invece gli oltre 50.000”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppesull’dell’esercito russo sui civili della città ucraina di, al termine dell’incontro con il segretario generale della Cgil Maurizio Landini.

