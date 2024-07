Chi affronterà Jasmine Paolini al 2 turno delle Olimpiadi? Avversaria stanca in arrivo da Iasi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024)ha superato il primodel torneo olimpico al femminile a Parigi 2024 sotto il tetto del campo Suzanne Lenglen. La giocatrice toscana ha confermato l’ottimo momento dopo le finali raggiunte proprio su questi campi al Roland Garros e a Wimbledon. L’azzurra ha superato in due set Ana Bogdan e sarà attesa da un secondoin cui l’asticella salirà.infattisicuramente unacampionesse dell’ultima settimana di tennis, ossia una tra la polacca Magda Linette che ha ottenuto il titolo a Praga e Mirra Andreeva che invece ha vinto a. Le due giocheranno domani il primoe avranno quindi un giorno di riposo in meno rispetto ache finora è stata l’unica a giocare. Linette è più fresca avendo vinto la finale in Repubblica Ceca ieri in appena un’ora e venti con il punteggio di 6-2 6-1.