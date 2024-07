Tutti i portabandiera delle Olimpiadi di Parigi 2024 | l’elenco completo di tutte le nazioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024) Domani, venerdì 26 luglio, asi terrà la Cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici: sfileranno 205 delegazioni, dato che oltre ai 204 Comitati Olimpici Nazionali, ovverotranne Russia e Bielorussia, sarà presente anche il Team Olimpico dei Rifugiati, mentre gli Atleti Individuali Neutrali, di passaporto russo e bielorusso, invitati dal CIO, proprio in quanto individuali, non sfileranno. La delegazione più numerosa sarà quella degli Stati Uniti, che precedono anche la Francia padrona di casa, la quale comunque non aveva il posto garantito ingli sport nonostante fosse il Paese ospitante. Per la prima volta la Cerimonia inaugurale di un’edizione dei Giochi Olimpici si terrà al di fuori di uno stadio: la sfilatadelegazioni avverrà infatti a bordo di barche che navigheranno la Senna.