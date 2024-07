Orari finali Olimpiadi Parigi 2024 | quali gare da medaglia programma 27 luglio guida TV Rai Eurosport e Sky

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024) Si comincia. Domani, sabato 27, prenderà il via l’edizionedelledi. A 100 anni da quel che fu nella capitale francese, si darà il via alle danze e si prospetta un day-1 particolarmente ricco di emozioni e dida seguire. Tante, infatti, le prove che assegneranno le prime medaglie a Cinque Cerchi. Si comincerà dalle 10.30 con la Finale della carabina mista nel tiro a segno. A seguire ci sarà l’atto conclusivo del sincro femminile dai tre metri dei tuffi. Fari puntati sulle due cronometro su strada del ciclismo: saranno le donne a iniziare per prime e poi sarà la volta degli uomini. Nel secondo pomeriggio assisteremo alledel judo, categorie -60 kg uomini e -48 kg donne a precedere tutte ledel nuoto in piscina e della scherma, in particolare della sciabola maschile individuale e della spada femminile individuale.