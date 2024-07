Fine vita svolta in Toscana | parere favorevole per il suicidio assistito alla 54enne malata di sclerosi multipla

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) Firenze, 26 luglio 2024 – Si è sbloccato l'iter per l'accesso almedicalmentedella, paralizzata a causa di una. Dopo aver negato per settimane la richiesta di morte assistitasignora, l'azienda sanitariaNord-Ovest ha comunicato il suo: la donna possiede tutti e 4 i requisiti previsti dsentenza 242/2019 (Cappato/Dj Fabo) per poter accedere legalmente almedicalmentein Italia. Da oggi, se confermerà la sua volontà, potrà procedere a porrealle sue sofferenze. La Commissione medica della azienda sanitaria ora aspetta di sapere le modalità di esecuzione e il medico scelto ddonna, in modo da assicurare “il rispetto della dignità della persona”.