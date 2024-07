Dall’Eccellenza alla Prima categoria ecco tutti i gironi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il comitato regionale della Figc ha diramato, nel primo pomeriggio di ieri, idella prossima stagione di calcio dilettanti. In Eccellenza, Castenaso, Granamica, Medicina Fossatone, Mezzolara ed Osteria Grande sono state inserite come da previsione nel girone B mentre lo Zola Predosa, che sperava di poter finire come le altre in quest’ultimo raggruppamento, sarà costretto a confrontarsi, per il secondo anno consecutivo, con il terribile girone A. Eccellenza, girone A: Agazzanese, Arcetana, Borgo San Donnino, Brescello, Colorno, Correggese, Fabbrico, Fidentina, Gotico Garibaldina, Nibbiano, Real Formigine, Rolo, Salsomaggiore, Sporting Scandiano, Terre di Castelli, Vianese, Virtus Castelfranco, Zola Predosa.