Andrea Costa Mladenov ’osservato speciale’

(Di venerdì 26 luglio 2024) C’è la suggestione Borisper l’. La guardia bulgara è nel mirino della formazione biancorossa che sta facendo più di un pensierino all’esterno classe 2000 che la scorsa stagione era a Latina, in serie A2, e quella ancora prima vestiva la canotta della Virtus Imola. Un elemento in grado di portare punti, atletismo e grinta, come è stato possibile ammirare anche nella sua stagione con la maglia giallonera, prima che quest’anno si concretizzasse il ritorno in serie A2. Accantonate dunque definitivamente le attenzioni sul croato Emir Sabic, in un primo momento dato tra i favoriti per un suo arrivo a Imola, non resta che aspettare l’evolversi del mercato per capire se la suggestionepotrà concretizzarsi o se invece resterà tale.