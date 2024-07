Tragedia in autostrada | sbalzato dall’abitacolo muore travolto dalla sua stessa auto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) Pontremoli, 25 luglio 2024 –sull’della Cisa. Un uomo è morto in un incidente: ha perso il controllo dell’, quindi è statofuori ed è statodal suo stesso mezzo. E’ morto sul colpo. Accade intorno alle 18 di giovedì 25 luglio. L’uomo stava viaggiando in direzione La Spezia all’altezza di Pontremoli quando appunto l’ha iniziato a sbandare. L’mobilista potrebbe aver avuto un malore. Immediato l’allarme che è stato dato daglimobilisti che si trovavano nella zona e che hanno assistito all’incidente. Il personale sanitario del 118 non ha però potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Sarebbe stato un malore a far perdere il controllo del mezzo alla vittima. Ferita, ma sembra non in modo grave, una donna che era alla guida di un’altracoinvolta nell’impatto e che è stata accompagnata all’ospedale Apuane.