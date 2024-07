Tempesta solare | l’aurora boreale illumina i cieli italiani?

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 25 luglio 2024) Un’imminentepotrebbe portarea essere visibile anche in Italia, offrendo uno spettacolo raro e affascinante per gli osservatori del cielo. Luglio 2024 ha tutto il potenziale per segnare un evento astronomico straordinario per l’Italia. Unadi notevole intensità prevista per questo periodo dell’anno, potrebbe portare i suoi incredibili e affascinanti effetti visibili anche nei nostrisotto forma di aurora. Questo fenomeno, tipico delle regioni polari, potrebbe offrire uno spettacolo mozzafiato anche a latitudini insolite come quelle italiane. Riprese aurora@Foto Crediti Ansa – VelvetMagCos’è una? Le tempeste solari, o espulsioni di massa coronale (CME), sono esplosioni di plasma e particelle cariche emesse dal Sole.