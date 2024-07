Preparativi per il G7 | Delegazione del Ministero degli Esteri in Visita a Pescara per la Sicurezza

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 25 luglio 2024)- In vista del vertice G7 previsto per il 24 e 25 ottobre 2024,ha ospitato ieri unadelAffariper un sopralluogo tecnico e operativo. L’obiettivo dellaè stato quello di verificare la preparazione e ladei luoghi che accoglieranno le delegazioni internazionali e i Ministridei sette Paesi partecipanti. LadellaLa, guidata dal Ministro Plenipotenziario Nicola Lener, è stata accolta dalle autorità locali, tra cui il vice sindaco Maria Rita Carota, il presidente del consiglio comunale Gianni Santilli, il direttore generale del Comune Pierluigi Carugno, e il referente del G7 per, Luca Saraceni. Durante il sopralluogo, il gruppo hato Palazzo di Città e l'Aurum, due delle principali sedi destinate ad ospitare gli incontri ufficiali e gli eventi collaterali del G7.