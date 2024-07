Payback mobilitazione per tutelare le imprese biomedicali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) La sentenza della Corte Costituzionale sulsanitario, che scarica sullefornitrici di dispositivi medico-sanitari il ripiano parziale dei debiti prodotti dai vari Servizi Sanitari Regionali, sta gettando nel panico numerose. "Solo per la nostra realtà territoriale – avverte il presidente Confindustria Emilia Centro Valter Caiumi – per il triennio 2015-2018 ledovranno versare decine e decine di milioni di euro. Ma il tema va oltre l’entità e sta nelle regole del mercato e dell’economia, palesemente lesi. Inconsapevolmente ci si è trovati azionisti di un ente pubblico e compartecipiamo ai risultati solo negativi della sua gestione, senza aver avuto voce in capitolo. Questa norma va abrogata immediatamente e con effetto retroattivo.