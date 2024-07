L’Estra lancia la campagna | Il più grande spettaholo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) È stata presentata ufficialmente laabbonamenti di Estra Pistoia Basket che avrà come slogan "Il più" riferito alle emozioni, alla voglia di saltare in piedi sui gradoni del PalaCarrara del pubblico di fede biancorossa. In occasione del lancio dellaabbonamenti, il club ha deciso di rendere effettivamente protagonisti i tifosi: il seguito dello slogan sarà "Siamo noi, Io&Te". I tifosi biancorossi possono inviare tramite direct Instagram o Facebook, oppure per mail a [email protected] , le loro foto da veri tifosi che saranno poi pubblicate sui canali ufficiali della società per diventare testimonial in prima persona della