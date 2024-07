Il sondaggio che rovina la festa Dem | come votano gli Stati in bilico

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il sondaggi nazionali danno un paese diviso a metà. Anzi, per alcuni istituti demoscopici Kamala Harris è addirittura avanti a Donald Trump. Maè noto il sistema elettorale americano si basa sui grandi elettori e sul voto nei varifederali: insomma, si possono vincere le elezioni anche con meno voti in assoluto, ma vincendo negliin. Ebbene, da un- uno dei primi focalizzato sugliin- pubblicato da The Hill e dall'Emerson College Polling, emerge che Trump sarebbe in vantaggio su Harris in quattro dei cinque "Swing states" che potrebbero decidere il prossimo presidente americano.