Il Fenomeno benedice il Ravenna Obiettivo 1 500 abbonamenti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Sorridono Ronaldo e Cipriani nella foto – poi diventata virale – che, ieri all’ora di pranzo, ilha spiritosamente veicolato sui propri social. Ilha un tifoso in più, che farà anche da traino al contemporaneo lancio della campagna. Ma non va dimenticato che, al grido della Mero ‘Ilce l’abbiano noi’, per 3 anni mezzo, dal ’97 al gennaio 2001, gli sportivi giallorossi hanno potuto applaudire in serie B un certo Ciccio Dell’Anno (91 presenze e 23 gol), eletto, appunto, il ‘’, ovvero uno dei giocatori dalla più alta caratura tecnica mai visti acon la maglia giallorossa. Intanto ieri, il club di via della Lirica, ha lanciato la campagna, coinvolgendo Dante e l’evocativo verso della Commedia che chiude l’Inferno, cioè ‘E quindi uscimmo a riveder le stelle’. Il club del presidente Cipriani ha studiato due fasi.