Giacomo Puccini viaggia sulla metro C di Roma con il Larp Musical Tramontate Stelle!

(Di giovedì 25 luglio 2024) Sempre più spesso, in Italia, si sente parlare di: è l’acronimo di Live Action Role-Playing, una forma di gioco di ruolo in cui i partecipanti interpretano fisicamente i personaggi con le proprie azioni, rappresentando le situazioni fittizie nello spazio reale che li circonda. Utilizzato come metodo educativo innovativo e non solo, grazie all’associazione culturale E45 in dialogo con Eryados, in collaborazione con La Città Ideale, PescagliaFriendly, Teatro San Giustino, Fortezza Est, ora è abbinato anche alla musica.!”: come funziona? A settembre tornerà l’innovativo format “politan”, che porta i partecipanti alla scoperta dei territori dei MunicipiVI e V, collegati dalla LineaC, dalla stazione Malatesta a Torre Angela passando per Mirti, Torre Maura e Giardinetti.