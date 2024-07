Gattino trafitto dalla freccia di una balestra | l’allarme social dei residenti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 25 luglio 2024) Roma, 25 luglio 2024 – “Ancora atrocità nei confronti degli animali: l’ultima a Fonte Nuova, dove un gatto di 10 mesi è stato colpitolanciata da una”. A darne notizia è Patrizia Prestipino, garante per il Benessere e la tutela degli animali di Roma Capitale. “Per fortuna la sua vita non è a rischio, – spiega la Garante – essendo stato soccorso tempestivamente e operato d’urgenza. Ringrazio l’ENPA per aver presentato una denuncia contro ignoti e idel Comune per aver allertato viai proprietari di cani e gatti della zona. Un reato che non può trovare giustificazione nei confronti di esseri indifesi che spesso ripongono nell’uomo la loro fiducia senza sospettarne i lati più crudeli.