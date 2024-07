Eventi a Bologna di giovedì 25 luglio 2024 | cosa fare oggi in città

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024), 25– Cinema all’aperto e musica dal vivo. Sono solo due delle proposte cheoffre a visitatori e cittadini per la giornata di. Ecco, come ogni giorno, la nostra breve guida agli appuntamenti della giornata sotto le Due Torri. Alle 20.30, tutti nel Cortile di palazzo d’Accursio per I misteri di Punta Soprana, commedia misteriosa con Fagiolino e Sganapino assistenti spiritistici. Alle 21, Le Serre dei Giardini Margherita danno spazio al format ‘Cinque cose con’. Attesala cantautrice Maria Antonietta. Alle 21.15, il Salotto del jazz ospita il Bluehound Wine Quartet. Alle 21.30, l’Arena Tivoli propone la visione di Il gusto delle cose. Ancora un evento alle 21.30, quando Paolo Zangara arriva in Montagnola (per Frida nel Parco) per un concerto. Alle 21.45, in piazza Maggiore si guarda Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco. Sempre alle 21.