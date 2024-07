Cade in un burrone in montagna muore 63enne fiorentino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) Firenze, 25 luglio 2024 – Amava laquanto amava la ’sua’ Firenze. Il luogo dove era nato e quello che lo aveva adottato e nel quale viveva ormai da decenni. Riccardo Trevisan, originario del Veneto, non poteva stare però troppo tempo lontano dai pascoli e dalle vette innevate. E pochi giorni fa, aveva deciso di avventurarsi da solo tra i sentieri del passo del Monte Moro, un valico alpino che collega l’italiana valle Anzasca (Macugnaga) con la svizzera Saastal (Saas-Almagell). Da quell’escursione, però, Riccardo non ha mai fatto ritorno. L’uomo, 63 anni, era uscito dalla struttura alberghiera dove era alloggiato a Macugnaga annunciando che avrebbe camminato verso la Svizzera. Non vedendolo tornare, è scattato l’allarme. Già nella notte tra martedì e mercoledì sono partite le ricerche, che si sono indirizzate sul Monte Moro.