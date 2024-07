Rischio listeria Auricchio richiama il Gorgonzola piccante DOP | i lotti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Allarme: un lotto diDOP è stato infatti ritirato dal commercio a causa di unmicrobiologico per i consumatori dovuto alla possibile presenza dimonocytogenes. A comunicarlo è stato il Ministero della salute attraverso il portale dedicato agli Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. Nel dettaglio, si tratta di due distinti avvisi datati 22 luglio che riguardano lo stesso lotto diDOP ma venduto sia con il marchiosia con il marchio Colombo. In entrambi i casi, il formaggio è prodotto e confezionato dall'azienda GennaroSpa nel proprio stabilimento di Cava Manara, in provincia di Pavia. Il lotto interessato dal richiamo è quello con numero 259404601.