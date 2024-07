Parigi 2024 il ministro Abodi suona la carica | Azzurri facciamoci onore

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Andreaper lo sport e i giovani, ha parlato delle Olimpiadi dia margine del Forum Unesco Change The Game Sport: “A due giorni dall’inizio dei Giochi, il mio titolo è “”, una sintesi dei sentimenti con cui gli atleti vestono la maglia azzurra. Vale sempre, ma qui di più visto il significato profondo di queste Olimpiadi, specialmente per il momento. Il mio auspicio è che i messaggi universali in partenza davadano in questa direzione. Ai nostri atleti non chiediamo la vittoria, ma l’e di dare il massimo“.ha poi concluso: “Ovviamente ci sono delle aspettative, ma quella che conta di più è comportarsi in maniera adeguata e sono sicuro che sarà così“., illa: “” SportFace.