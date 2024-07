Harris sfida Trump | È un truffatore I dem sono con lei | ha già la maggioranza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) È successo tutto in poche ore. Dopo la rinuncia di Joe Biden domenica e l’endorsement del presidente a Kamalapochi minuti dopo, i democratici, da litigiosidiventati improvvisamente compatti, solidali e in preda a una straordinaria eccitazione. Anche i sondaggi siribaltati e adesso è laa condurre su Donaldcon due punti di vantaggio, 44% a 42%, ma sempre nel margine di errore secondo Reuters/Ipsos. È già iniziata così, in pochi giorni, la campagna elettorale dellaverso le presidenziali di novembre.