VIDEO & FOTO Asl Salerno parte la teleriabilitazione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutidall’Asl dil’innovazione tecnologica destinata a rivoluzionare la fisioterapia. Un servizio diconsentirà di seguire a distanza i pazienti che saranno ritenuti idonei a poter effettuare riabilitazione a distanza con l’aiuto di un care giver, ma soprattutto in quelle aree più interne dove gli operatori sanitari a volte impiegano anche più di un’ora e mezza per raggiungere i pazienti. In questo caso i soggetti da trattare staranno a casa ma verranno monitorati anche attraverso un sistema di rilevamento che, a fine terapia, dirà anche se gli esercizi sono stati eseguiti in maniera adeguata.