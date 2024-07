Varese un accordo per favorire l’ingresso nelle aziende di detenuti e immigrati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 luglio 2024), 23 luglio 2024 – Un tasso di recidiva, ovvero di ricaduta nella delinquenza che si abbatte vertiginosamente (dal 70 al 2% secondo i dati in possesso alla Prefettura) nel momento in cui a un detenuto viene offerta la possibilità di un inserimento lavorativo. È partendo da questo punto fermo che il prefetto di, Salvatore Pasquariello, forze imprenditoriali del Varesotto sotto l’egida di Confindustria e sindacati hanno siglato un’intesa per agevolarein azienda di, ex carcerati, persone in regime di semilibertà.