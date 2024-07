Treni Alta velocità e regionali bloccati al Sud | stop in Campania Sicilia Calabria e Basilicata Trenitalia | Riprogrammate i viaggi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) L’incidente risale al 9 luglio, ma è questa settimana che i disagi paralizzeranno la circolazione al Sud Italia. Sta già provocando pesanti conseguenze sul traffico ferroviario il blocco deidi, entrato in vigore dalle 22 di ieri, causato dalla necessità di effettuare le operazioni di recupero dei carri merci “sviati” a Centola, in provincia di Salerno, e di ripristino dell’infrastruttura ferroviaria. Le regioni interessate dalla sospensione sono, oltre alla. Le Ferrovie dello Stato hanno reso noto che sono previsti servizi alternativi con bus per garantire la continuità territoriale sia per ia lunga percorrenza che per i