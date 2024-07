Stellantis Tavares promette assunzioni a Mirafiori e Atessa | non dice quante né chi riguarderanno E Urso è pronto a sganciare gli incentivi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024)“sta pianificando nuovesia asia ad”. L’ultima promessa di Carlospassa attraverso Il Sole 24Ore. In un intervento sul quotidiano di Confindustria, l’ad del gruppo automobilistico rivendica “il nostro impegno per l’Italia” e torna a redarguire governo e istituzioni europee su un’eventuale apertura all’ingresso di costruttori cinesi. Il giorno dopo l’inaugurazione della linea che produrrà la nuova Panda in Serbia, il manager gonfia di attese i sindacati e carica di aspettative le prossime settimane, le stesse nelle quali il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfoannuncerà un nuovo piano di ecobonus di durata triennale. Resta da capire se basterà per far mettere a terra qualcosa di concreto all’azienda che nell’ultimo anno ha solo tagliato uomini e produzione in Italia.