Pachinko 2 continua la saga di Sunja nel trailer dei nuovi episodi in arrivo su Apple TV+

(Di martedì 23 luglio 2024) Dopo aver appassionato molto con la prima stagione, torna laincentrata sulla famiglia coreana basata sul romanzo di Min Jin LeeTV+ ha diffuso in streaming ildella seconda stagione di, che continuerà ladie della sua famiglia e vedremo gli eventi fino al periodo successivo alla fine della Seconda Guerra Mondiale. "Tuo nonno ha sempre voluto che volassi", dice(Minha Kim) a suo figlio Noa Baek (Kang Tae ju) nel filmato mentre un aquilone vola nei campi dovee sua cognata Kyunghee (Eunchae Jung) lavorano.e Kyunghee alzano lo sguardo per vedere aerei da bombardamento che volano in massa verso la loro città natale, Osaka, in Giappone. La cover di "Viva