Osimhen potrebbe prendere in considerazione le offerte dall’Arabia Saudita Romano

(Di martedì 23 luglio 2024) La trattativa tra il Napoli e il Psg persi è arenata. I parigini non pagheranno la clausola e non c’è possibilità di inserire Kang-in Lee nella trattativa. Il centravanti nigerianoconsiderare le. Lo riporta l’esperto di calciomercato Fabrizioche su X scrive: “La priorità di Victorresta quella di lasciare il Napoli in estate. Il Paris Saint-Germain non pagherà la clausola e la trattativa è in stand-by alle condizioni attuali, nessuna possibilità di inserire Kang-in Lee.inanchedal campionato, visto che il Napoli vuole Lukaku per sostituirlo”. Victor’s priority remains to leave Napoli this summer. Paris Saint-Germain won’t pay the clause and talks are in stand-by at current conditions, no chance to include Kang-in Lee.