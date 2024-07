Niente guardia medica | Disagi per i pazienti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) La carenza di medici di medicina generale si fa sentire anche a Corridonia, ecco perché la sede dellaal vecchio distretto sanitario cittadino è stata temporaneamente chiusa, con gli utenti che vengono reindirizzati a Macerata. "L’Azienda Sanitaria Territoriale ha comunicato che in queste settimane si stanno verificando delle difficoltà per la copertura del servizio dinella provincia di Macerata – ha affermato il sindaco Giuliana Giampaoli – e quindi anche a Corridonia. Le eventuali chiamate saranno deviate alla sede di Macerata". Sul tema anche il vicesindaco Nelia Calvigioni ha ribadito l’impegno dell’amministrazione comunale a far sì che la situazione dio, condivisa con altri territori, ritorni alla normalità nel più breve tempo possibile.