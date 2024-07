Kamala? In entrambi i casi hanno sbagliaato Toh cosa spunt sui giornaloni italiani | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) "I giornaliuna nuova grande santa, una santa globale, è santa". Nella sua rubrica "Occhio al caffè", la rassegna politicamente scorrettissima di Libero, Daniele Capezzone non può non partire dalla staffetta tra Joe Biden eHarris come candidata democratica alla Casa Bianca, sottolineando sarcasticamente per primail "processo di beatificazione:qua,qua, la donna che farà invecchiare Trump, Trump disperato Insomma, tutti Kamalisti, tutti Kamalizzati". Come scrive Libero in prima pagina, largo alle "truppete", visto che sono pochissimi coloro che si sottraggono a questo festival. "Forse, sono più cauti su Repubblica Mastrolilli e Galimberti, ma tutto il resto, dal Quotidiano nazionale al Domani, il Corriere della Sera, La Stampa neanche te lo dico, è tutta una celebrazione".