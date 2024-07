Italeng per l’attacco | accordo vicino Pontedera attesa per il test con il Livorno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Jonathan. Sarà quasi certamente lui il nuovo attaccante del. Il ragazzo, classe 2001, è stato avvistato nella serata di ieri allo stadio Mannucci e nelle prossime ore dovrebbe essere raggiunto l’con la società granata. Il centravanti, di origine camerunense, è di proprietà dell’Atalanta, con la quale due stagioni fa ha disputato il campionato di Serie C vestendo la maglia dell’Under 23, e nel gennaio di quest’anno è passato in prestito al Trento. I tifosi pontederesi lo hanno già incontrato da avversario nel campionato 2022-23 quando indossava la maglia del Montevarchi, da dove era arrivato reduce dalle esperienze di Taranto e Lecco, sempre in terza serie. Come detto, l’tra ile la società bergamasca sembra imminente e quindi la sensazione è chepossa mettersi a disposizione di Agostini fin da subito.