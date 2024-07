Harris sorprende tutti secondo CBS News ha già convinto i delegati democratici a sceglierla come candidato Presidente

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 23 luglio 2024) Dopo il ritiro di Joe Biden e il suo endorsement per Kamala, la vicedegli Stati Uniti non ha perso tempo e ha subito iniziato a contattare iper garantirsi la candidatura in vista delle presidenziali di novembre. Un’operazione che, stando a quanto riferisce CBS, sta avendo successo visto che la democratica ha già attirato il sostegno di un numero sufficiente diper diventare la candidata del partito alla presidenza, riferisce CBSCBSha giàun sondaggio condotto ieri sera dall’Associated Press,ha ricevuto l’appoggio di più dei 1.976necessari per ottenere la nomination al primo turno di votazioni.