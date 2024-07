Calciomercato nuova idea per il centrocampo | Manna pesca nella neopromossa

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 23 luglio 2024) Il neo direttore sportivo Giovannivaluta vari nomi per rinforzare il reparto relativo ai centrocampisti. Non siamo arrivati neanche alla metà del, ma quel che è certo è che uno dei club più attivi è il Napoli di Antonio Conte e Giovanni. Il neo ds, insieme al neo tecnico, stanno creando a Napoli a loro immagine e somiglianza e l’obiettivo è provare a rinforzare la rosa in tutti i reparti. In difesa il club ha già fatto la maggior parte del lavoro e ora la società vorrebbe potenziare ildove sono previste alcune uscite. Secondo quanto riporta Tmw il club azzurro avrebbe messo nel mirino il centrocampista americano del Venezia neo promosso Tanner Tessmann, classe 2001 e rivelazione nell’ultimo campionato cadetto.