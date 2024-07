Vento forte e maltempo oggi in Emilia Romagna | alberi caduti a Ferrara voli dirottati a Bologna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024), 22 luglio 2024 – Fortissime raffiche di, pia battente e chicchi di grandine di medie dimensioni hanno colpito l’nel pomeriggio, dopo la tempesta di sabbia che ha causato il fuggi fuggi dei bagnanti in Riviera.: super in tilt Danni nel Ferrarese: i disagi maggiori sono stati causati daglisulle strade che hanno causato disagi alla viabilità. Il violento temporale si è sviluppato attorno alle 13 e ha sferzato principalmente i territori di, Copparo, Fiscaglia, Tresignana, Masi Torello e Ostellato. Problemi si sono registrati in particolar modo lungo un tratto della supestrada-Mare, dove i veicoli sono stati costretti a fermarsi per via della caduta di un albero all'altezza dello svincolo di Rovereto, in direzione. Danni e allagamenti anche a San Bartolomeo (case e nella chiesa), a Parasacco e a Denore.