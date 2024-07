Territorio e agricoltura in pericolo per l’ecologia insostenibile

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 22 luglio 2024) Perugia – Il Centro Italia sta perdendo il suo paesaggio ambientale e naturalistico. Quello delle sensazioni forti. Religiose, mistiche, storiche ed attrattive che coinvolsero San Francesco ma anche Dante e Jacopone. Patrimonio in parte già ridotto e/o contaminato. Ilviene dalla fame di progresso e sviluppo, dai nuovi dettami del“sostenibile” e dell’energia pulita e subito. Il tre di agosto la Pro-loco di Foligno presenterà una relazione al Ministero competente contro il progetto che prevede l’installazione di 10 pale eoliche sulle colline umbro-marchigiane, mentre ci sono richieste per un totale di altre settanta torri di circa due metri di altezza. Un paio d’anni fa, in ossequio alla parola d’ordine “come ripartire dopo la pandemia”, Nicola Zingaretti dalle pagine del Messaggero aveva rilanciato il teorema della Grande Regione.