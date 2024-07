Tajani | nessuna turbolenza per scelte Ue

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 22 luglio 2024) 11.06 E' sempre stato chiaro che ci sono posizioni diverse,ma questo non ha alcuna ricaduta sull'attività di maggioranza e di governo". Così,ministro degli Esteri,sul rischio ricadute sulla maggioranza per le posizioni su nomine Ue. "Fi è sempre in prima fila per realizzare il programma senza creare turbolenze, intendiamo arrivare a fine legislatura con la maggioranza di centrodestra".Poi:"Mi auguro che la scelta del prossimo segretario Nato", Rutte,per l' inviato speciale per il fianco sud "sia più rispettosa"delle richieste italiane